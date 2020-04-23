СМИ: В Екатеринбурге от осложнений скончались два пациента с подтверждённым коронавирусом

В Екатеринбурге скончались два пациента, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция, со ссылкой на источник в Минздраве Свердловской области пишет Znak.com.

По данным собеседника, 93-летняя пенсионерка умерла от хронического заболевания, второй пациент — от осложнений, связанных с двусторонней пневмонией, он также имел тяжёлые сопутствующие болезни. Оба пациента находились в больнице № 40, куда их доставили из ЦКГБ № 1, где несколько дней назад была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Официально обе смерти пока не подтверждают.

На сегодня в Свердловской области зарегистрировано 243 случая коронавируса, вылечились 65 человек, умерли двое — мужчина из Красноуфимска и пенсионерка из Богдановича, смерть которой тоже пока не включена в статистику. В регионе продолжают действовать режим повышенной готовности и режим самоизоляции, которые были продлены до 30 апреля.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».