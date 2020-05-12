СМИ: В больницах Екатеринбурга осталось 220 свободных коек для пациентов с коронавирусом

В больницах Екатеринбурга сейчас есть 220 свободных коек для госпитализации пациентов с коронавирусом, со ссылкой на источник в Министерстве здравоохранения Свердловской области пишет Znak.com.

По данным собеседника издания, в пяти больницах города, куда госпитализируют пациентов с коронавирусом, занято 1198 мест, но не все из занимающих эти койки — это пациенты с подтверждённым вирусом. Больше всего коек (535) — в центральной городской больнице № 40, где, по словам источника, лежат 329 пациентов с коронавирусом; 158 коек в лечебном учреждении свободно. На втором месте по числу коек — городская клиническая больница № 14 (437 мест), но она заполнена практически полностью, в ней всего 4 свободных места. В больнице, по словам собеседника, лежат 285 пациентов с коронавирусной инфекцией.

В центральной городской клинической больнице № 6 всего 300 коек, из них свободно 35; в учреждении лежит 231 пациент с коронавирусом. В центральной городской больнице № 2 не заняты 8 из 60 коек. Сколько конкретно пациентов с коронавирусом в ней находится — не уточняется, но это учреждение было одним из основных для госпитализации заболевших.

В областной детской клинической больнице, которую начали использовать для госпитализации пациентов с коронавирусом недавно, есть 86 коек, из которых свободно 15; в больнице лежат 52 пациента с коронавирусом.

По словам источника, было принято решение не госпитализировать пациентов с коронавирусом в городскую больницу № 1, так как она не до конца для этого подготовлена.

На сегодняшний день в Свердловской области официально подтверждено 2163 случая коронавируса.

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