СМИ: У «Областной газеты» заблокировали счёт почти на 40 млн рублей

Свердловский департамент информполитики обвинил «Областную газету» в провале госзадания за 2018 год, со ссылкой на источники в издании пишет Ura.ru.

Аналогичное нарушение было выявлено по итогам проверки за 2017 год, однако теперь сумма, которую газета должна вернуть в бюджет, оказалась больше почти в 13 раз.

По словам собеседников, претензии ДИПа связаны с тиражом издания.

«Согласно госзаданию, среднее количество экземпляров газеты должно было составить около 61 тысячи, но на протяжении всего 2018 года объём менялся с 14 тысяч до 67 тысяч экземпляров», — объяснил инсайдер.

В итоге департамент потребовал от «Областной газеты» вернуть в бюджет более 38 млн рублей, которые выделялись на выпуск различных публикаций.

«Средства на данный момент заблокированы, издание не может ими пользоваться», — отметил источник агентства.

«Областная газета» подала иск в Свердловский арбитражный суд о признании действий ведомства незаконными. Согласно информации в карточке дела, первое заседание состоится 7 августа. В 2019 году арбитраж уже рассматривал подобный спор между департаментом и изданием: ведомство заявляло, что госзаказ за 2017 год провален, и потребовало от газеты 3 млн рублей, а суд признал претензии законными.