СМИ сообщили об увольнении вице-губернатора Кемеровской области Алексея Зеленина

Вице-губернатора Кемеровской области Алексей Зеленин снят с должности, со ссылкой на источники сообщают ТАСС и «Интерфакс».

«Сняты с должностей заместитель губернатора Алексей Зеленин и начальник департамента внутренней политики Нина Лопатина», — сказал собеседник издания.

По словам источников, место Зеленина займёт первый заместитель главы Кемерова Ольга Турбаба. Департамент возглавит заместитель Лопатиной Валентина Назимок.

Зеленина назначили вице-губернатором Кемеровской области в сентябре 2013 года, до этого с 2000 года он возглавлял департамент молодёжной политики и спорта администрации региона. С 2009 года Зеленин занимал пост проректора КемГУ, а в 2012 году он снова стал главой департамента молодёжной политики и спорта. Отставка Зеленина произошла на фоне расследования пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», который произошёл 25 марта. В результате погибли 64 человека, среди которых 41 ребёнок. Несколько десятков человек пострадали.

Накануне жители Кемерова на площади перед областным правительством в течение всего дня требовали предоставить достоверную информацию и количестве погибших в пожаре людей, поскольку не верят официальным данным, и выкрикивали требования об отставке властей. Во время визита Владимира Путина в Кемерово глава региона Аман Тулеев назвал собравшихся на митинге людей оппозиционерами и бузотёрами.