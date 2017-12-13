СМИ сообщили об остановке переговоров Сбербанка и Alibaba об СП

Сбербанк и китайская Alibaba Group не смогли договориться о создании совместной компании в сфере электронной коммерции по итогам длившихся почти год переговоров, со ссылкой на свои источники сообщает The Financial Times.

Совместное предприятие должно было использовать клиентскую базу Сбербанка и возможности китайской компании по продаже товаров через приложения, однако стороны не смогли договориться о том, как будет работать эта схема, а также кто будет контролировать СП.

Один из источников FT говорит, что переговоры прекратились после того, как Сбербанк договорился с «Яндексом» о создании СП на базе «Яндекс.Маркета» и предложил Alibaba партнёрство с ним. Китайского интернет-гиганта перспектива работать вместе с «Яндекс.Маркетом» не заинтересовала, отмечает издание.

По версии другого собеседника FT, Сбербанк пришёл к сотрудничеству с «Яндекс.Маркетом» уже после того, как сорвались переговоры с Alibaba, поскольку о предстоящем создании совместного предприятия с «Яндексом» было объявлено в августе.

Напомним, в начале 2017 года «Коммерсантъ» сообщал, что Сбербанк и Alibaba Group могут в первой половине 2017 года создать совместное предприятие в сфере интернет-торговли. Предполагалось, что Сбербанк вложит в новую компанию прежде всего деньги, а также маркетинговые и логистические технологии. Alibaba Group может внести в СП свой действующий бизнес по трансграничной торговле в России и СНГ, а также, возможно, в Турции и некоторых странах Восточной Европы.

Отмечается, что СП Сбербанка с Alibaba чревато возможными рисками для «Яндекс.Денег», так как бизнес этой компании построен на совместной работе с банком, предупреждал своих инвесторов «Яндекс» в опубликованном в марте отчёте. Там же «Яндекс» отмечал, что СП Сбербанка и Alibaba потенциально может конкурировать и с сервисом «Яндекс.Маркет».