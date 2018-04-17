СМИ сообщили о ракетном обстреле базы с российскими военными у Дамаска

В направлении авиабазы Думейр в пригороде Дамаска, на которой могут находиться российские военные, были запущены как минимум три ракеты, передаёт арабский портал «Аль-Масдар».

По информации издания, ракеты не достигли своей цели — их сбили сирийские ПВО. За атакой, по данным «Аль-Масдар», мог стоять Израиль.

«Согласно источнику в Дамаске, район аэродрома Думейр, как предполагается, полон российских военных, которые недавно проводили мирные переговоры с повстанческими силами в регионе», — пишет издание.

Ранее сирийское государственное агентство SANA сообщило о перехвате сирийскими ПВО ракет, выпущенных в направлении военного аэродрома Шайрат в Хомсе. По данным «Аль-Масдар», ракеты были также запущены Израилем. В Пентагоне причастность к атаке опровергли, отметив, что в настоящий момент США боевые действия в этом районе не ведут.

Во время удара США, Великобритании и Франции по Сирии в ночь на 14 апреля аэродром Думейр был одной из целей коалиции. В Минобороны России сообщили, что его атаковали 12 крылатыми ракетами и что сирийские системы ПВО перехватили каждую из них. Отмечалось, что в защите базы были использованы системы «Квадрат», «Бук», а также С-125 и С-200, которые «были произведены более 30 лет назад в Советском Союзе».

В апреле 2017 года президент США Дональд Трамп распорядился нанести удар по базе Шайрат в ответ на химическую атакую в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб. В причастности к химической атаке американские власти тогда обвинили президента Башара Асада.