СМИ: После взрыва на заводе ферросплавов в Серове погиб работник предприятия

Во время взрыва печи №8 на заводе ферросплавов в Серове одному из работников в соседнем цехе стало плохо, позже мужчина скончался.

Как рассказал АН «Между строк» знакомый погибшего, мужчина работал плотником в ремонтно-строительном цехе, а смерть не вызвана непосредственно хлопком.

«Во время работы ему стало плохо, медики завода пытались реанимировать его до приезда скорой, но безрезультатно. По предварительной версии, оторвался тромб», — сказал собеседник.

Начальник пресс-службы АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», к которому относится Серовский завод ферросплавов, Роман Грибанов отметил, что у него нет информации о погибшем во время взрыва мужчине.

«Это завод, металлургические предприятия — это всегда объект повышенной опасности, здесь ведь не кондитерская фабрика», — добавил Роман.

В момент инцидента в первом цехе, где произошёл взрыв, находилось около 150 человек. После взрыва, по словам сотрудников предприятия, остановили три печи, а сотрудников предприятия обязали прийти в выходные на работу, чтобы устранить последствия аварии.