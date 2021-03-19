На заводе в Серове взорвалась одна из печей

На Серовском заводе ферросплавов произошёл взрыв, вышла из строя одна из печей, пишет Znak.com.

По словам руководителя пресс-службы АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (которому принадлежит Серовский завод) Романа Грибанова, в результате инцидента никто не пострадал, значимых разрушений взрыв не принёс. На данный момент работа завода продолжается в штатном режиме, отключена только взорвавшаяся печь. Специалисты выясняют, что стало причиной происшествия.

В группе «Это Серов, детка» в соцсети «ВКонтакте» в комментариях пишут, что взрыв было слышно в некоторых районах города.