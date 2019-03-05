СМИ: Подросток открыл стрельбу из пневматики в школе на Кубани, ранены пятеро

Подросток открыл стрельбу из пневматического пистолета по ученикам школы в Темрюкском районе Краснодарского края, со ссылкой на информированный источник пишет «Интерфакс».

«Инцидент произошёл в средней школе № 10 станицы Ахтанизовская Темрюкского района, ранения получили пять учеников», — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, стрельбу из пневматического пистолета открыл 14-летний учащийся той же школы, обстоятельства происшествия устанавливаются.

«Интерфакс» пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

По данным «Комсомольской правды-Кубань», 14-летний ученик вымогал деньги у других школьников, угрожая им пневматическим пистолетом. Ему отказались отдать деньги, и он открыл огонь.