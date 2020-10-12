СМИ нашли у дочки губернатора Ленобласти недвижимость в Санкт-Петербурге на 500 млн рублей

Дочери губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, Юлии Ришар, принадлежат несколько земельных участков и нежилые помещения в центре Санкт-Петербурга, в совместном расследовании с «7×7» сообщило издание «Важные истории».

По их данным, общая стоимость этой недвижимости может составлять около полумиллиарда рублей. Все помещения дочери губернатора находятся в исторических зданиях Санкт-Петербурга — на Васильевском острове у берега Невы, на набережной реки Фонтанки и на месте бывшей казармы в Виленском переулке. Ришар сдает эти помещения в аренду дорогим ресторанам.

Помимо этого, дочери губернатора до недавнего времени принадлежали земельные участки общей площадью 88 тысяч квадратных метров (в три раза больше, чем Красная площадь в Москве, или 12 футбольных полей) в посёлке Лебяжий Ленинградской области. Ришар купила эту землю в 2017 году, а к концу 2019 года продала все участки Никите Бобылеву. Его отца, Юрия Бобылева, называют «комфортным бизнесменом из ближнего круга» Александра Дрозденко. Раньше Юрий Бобылев владел крупнейшим в Ленинградской области распределителем электроэнергии ЛОЭСК.

Ранее питерский штаб Алексея Навального выяснил, что Юлии Ришар принадлежит квартира и ресторан в Ницце, стоимость которых может составлять около 170 млн рублей.