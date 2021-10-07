СМИ: Начальника ГУ МВД по Свердловской области отправляют на повышение в Москву

Начальник Главного управления МВД по Свердловской области 57-летний генерал-лейтенант Александр Мешков в скором времени может уехать на повышение в Москву, со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ЕАН.

По данным собеседника издания, Мешков возглавит Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ. Сейчас в этом ведомстве нет постоянного руководителя, с 16 июля 2021 года его возглавляет с приставкой и. о. генерал-майор Кирилл Смуров.

Официальных подтверждений перевода генерала пока нет. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых от комментариев по данному вопросу пока воздержался, не подтвердил, но и не опроверг появившуюся информацию.

«Есть мудрая народная поговорка: "Не говори гоп, пока не перепрыгнешь". Я стараюсь придерживаться в своей работе этих слов», — заявил полковник Горелых.

Уроженец Краснодарского края Александр Мешков возглавил свердловский полицейский главк два года назад, в сентябре 2019 года, до этого два года он возглавлял УМВД по Астраханской области, а с 2009 по 2017 год руководил УМВД по Твери.

До приезда Мешкова Свердловская область была без руководителя ГУ МВД на протяжении года: в октябре 2018 года генерал-лейтенант Михаил Бородин был переведён по ротации руководить воронежским главком. По мнению источника, так долго не могли подобрать начальника полиции в Свердловскую область из-за сложности региона — не столько в криминальном, сколько в политическом смысле. Мешкова при этом характеризовали как раз как человека, который умеет договариваться. В частности, в разгар войны двух ведомств, МВД и СКР, Мешков сумел сохранить хорошие отношения с коллегами из Следственного комитета.

Стоит отметить, что во время службы в Екатеринбурге Александр Мешков получил очередное звание — генерал-лейтенанта.