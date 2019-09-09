Начальником ГУ МВД по Свердловской области назначен генерал-майор Александр Мешков  

Начальником полицейского главка МВД по Свердловской области назначен генерал-майор Александр Мешков, возглавлявший до этого ГУ МВД по Астраханской области. Сегодня, 9 сентября, нового руководителя представили личному составу.

Напомним, свердловская полиция была без начальника с октября 2018 года. Прежнего главу управления (возглавлял его с 2010 года) генерал-лейтенанта Михаила Бородина перевели в ГУ МВД РФ по Воронежской области. До середины лета врио начальника ГУ МВД РФ по Свердловской области был генерал-майор Пётр Кривегин. Затем его сменил начальник Главного следственного управления главка генерал-майор Владимир Миронов.

Александр Андреевич Мешков родился в 1964 году в Краснодарском крае. Окончил Каунасскую специальную среднюю школу полиции МВД СССР, а затем Киевскую высшую школу МВД СССР имени Ф. Э. Дзержинского. Работу в органах внутренних дел Мешков начал с должности оперуполномоченного уголовного розыска отдела внутренних дел Конаковского горрайисполкома УВД Калинского облисполкома (Тверская область). С 2000 года служил в должности замначальника отдела по борьбе с преступлениями против личности Управления уголовного розыска УВД Тверской области. С июня 2009 года возглавлял УМВД России по Твери.

3 ноября 2016 года полковник полиции Александр Мешков был назначен на должность заместителя начальника УМВД России по Смоленской области — начальника полиции. Указом президента РФ № 457 от 03.10.2017 г. назначен начальником Управления МВД России по Астраханской области. Награждён медалями «За отличие в службе» I, II, III степеней, «За доблесть в службе», «За отличие в охране общественного порядка». Указом президента РФ № 644 от 10.11.2018 г. Мешкову присвоено звание генерал-майора полиции.

Женат, имеет двух дочерей.