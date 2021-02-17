СМИ: Начальник Кировградского отдела ГИБДД снимал с учёта машины местной больницы и продавал жителям Нижнего Тагила

Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело в отношении начальника ГИБДД Кировграда за мошенничество. Как сообщают «Вечерние ведомости» со ссылкой на источник в силовых структурах, сотрудники регионального УФСБ вскрыли схему нелегальной продажи автомобилей после проверки прокуратуры.

По предварительным данным, в апреле 2019 года мужчина, используя служебное положение, оформлял документы, подтверждающие утилизацию автомобилей Кировградской горбольницы, снимал их с учёта, а после продавал через близких знакомых жителям Нижнего Тагила, Верхней Пышмы и Верхнего Тагила.

В том же году региональный Минздрав провёл инвентаризацию, в ходе которой обнаружил недостачу пяти машин общей балансовой стоимостью более 1,5 миллиона рублей. По данным следствия, сотрудник Госавтоинспекции Кировграда также продал госномер «999», установленный на «утилизируемой» «Волге».

В отношении начальника ГИБДД возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и по ч. 1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»), материалы дела направлены в Кировградский районный суд для рассмотрения и вынесения приговора.