СМИ: Люди из окружения Владимира Путина поделили российский мусорный рынок на сумму 2 трлн рублей

Подконтрольные главе «Ростеха» Сергею Чемезову, сыну экс-генпрокурора Игорю Чайке, а также бизнесменам Ротенбергам и Ковальчуку предприятия стали главными бенефициарами мусорной реформы в России, сообщается в совместном расследовании изданий «Важные истории», «Жуковские вести» и «Зебра-ТВ». Общая сумма контрактов, заключённых по итогам проанализированных торгов, превышает 2 трлн рублей — такую сумму население заплатит за вывоз и утилизацию мусора в течение следующих 10–15 лет.

«Связанные с Чемезовым компании стали операторами вывоза мусора в четырёх регионах России (в Москве, Республике Татарстан, Иркутской и Московской областях). Общая сумма заключённых ими контрактов превысила 165 млрд рублей. Сергей Чемезов — давний друг Владимира Путина, его сослуживец по КГБ», — говорится в тексте.

Ещё один бенефициар — Игорь Чайка, сын бывшего генпрокурора России, полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки. Компания Игоря Чайки «Хартия» стала оператором по обращению с отходами в Тульской, Ярославской, Владимирской, Московской областях и в нескольких округах Москвы. Жители этих регионов России заплатят «Хартии» в течение ближайших 10 лет более 107 млрд рублей за вывоз мусора.

В Москве и в Московской области операторами вывоза мусора стали компании, связанные с гражданином Великобритании Марком Омельницким, который представлял интересы офшорных компаний Аркадия Ротенберга и его сына Игоря. Компании, близкие к Омельницкому, заработают на мусорной реформе 88 млрд рублей.

В Волгоградской, Мурманской, Нижегородской и Саратовской областях бизнесом, связанным с вывозом мусора, займётся компания «Управление отходами», входящая в подконтрольную бизнесмену Юрию Ковальчуку империю. Объём контрактов составляет 63 млрд рублей.

«Это давний друг Владимира Путина, его бывший сосед по дачному кооперативу "Озеро"», — отмечают «Важные истории».

Кроме того, в 30 регионах России бенефициарами реформы стали люди, близкие к местной власти, — в том числе речь идёт о Новгородской, Нижегородской, Оренбургской, Калининградской, Ульяновской областях и Чечне. В 11 регионах России мусорными операторами стали фирмы без опыта обращения с отходами, среди таких регионов Амурская, Архангельская, Воронежская области, Адыгея, Дагестан и Кабардино-Балкарская Республика.