СМИ: Кремль не нашёл повода для уголовного расследования отравления Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не видит повода для начала уголовного расследования обстоятельств отравления Алексея Навального, пишет «Медуза».

По словам Пескова, сначала необходимо установить вещество, из-за отравления которым Навальный впал в кому.

«Нужен повод для расследования. Пока мы констатируем нахождение пациента в коме», — сказал пресс-секретарь президента.

Песков добавил, что повод для расследования появится, когда будет установлено вещество и будет подтверждено, что Навальный отравлен.

Говоря об обвинениях в том, что на Навального могло быть совершено покушение, Песков назвал их «пустым шумом». Песков также прокомментировал заявление берлинской клиники «Шарите» о том, что у Навального диагностировано отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы: по мнению Пескова, немецкие врачи не сказали ничего нового по сравнению с тем, что выяснили врачи в Омске.

Напомним, 20 августа на пути из Томска в Москву Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолёте, борт пришлось экстренно посадить в Омске. Навального госпитализировали. Сторонники оппозиционера заявляют, что его отравили. Политик до сих пор находится в коме.

Главврач омской больницы основным диагнозом Навального назвал «нарушение обмена веществ», и медики отметили, что проведённые исследования не выявили ядов в крови и моче больного. Также омские врачи сообщали, что нашли в анализах политика алкоголь и кофеин.

В Берлин политика доставил самолёт, который подготовила организация Cinema for Peace Foundation. В 2018 году она таким же образом помогла перевезти в Германию участника Pussy Riot Петра Верзилова, отравленного неизвестными лицами.