Немецкие врачи заявили, что Навальный был отравлен

Врачи немецкой клиники Charite пришли к выводу, что оппозиционный российский политик Алексей Навальный был отравлен веществом группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы.

Медики заявили, что последствия такого отравления могут носить долгосрочный характер, особенно может пострадать нервная система.

Как пишет РИА Новости, для того чтобы установить конкретное вещество, потребуется время. Несмотря на то что состояние Навального серьёзное, острой угрозы жизни нет. Политик по-прежнему находится в искусственной коме.

Напомним, 20 августа на пути из Томска в Москву Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолёте, борт пришлось экстренно посадить в Омске, политика госпитализировали. Главврач омской больницы назвал основным диагнозом Навального «нарушение обмена веществ», и медики отметили, что проведённые исследования не выявили ядов в крови и моче больного. Также омские врачи сообщали, что нашли в анализах политика алкоголь и кофеин.

В Берлин политика доставил самолёт, который подготовила организация Cinema for Peace Foundation. В 2018 году она таким же образом помогла перевезти в Германию участника Pussy Riot Петра Верзилова, отравленного неизвестными лицами.