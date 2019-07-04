СМИ: Дамбу в затопленном городе под Иркутском строил отец чиновника, принимавшего работы

Дамбу в городе Тулун Иркутской области, который сильнее всего пострадал от паводка в регионе, строила компания, директором которой был отец министра областного правительства Руслана Болотов, принимавшего работы, пишет издание «Настоящее время».

Дамбу на реке Ия строили с 2007 по 2009 годы. Руслан Болотов, который сейчас занимает пост главы правительства Иркутской области и является заместителем губернатора, на момент окончания работ отвечал за всё строительство в регионе.

Как отмечает издание, карьеру Болотов-младший начинал как партнер в фирме отца «Ремонт зданий и сооружений» в городе Шелехов. Во время работы над дамбой Руслан Болотов уже не был её гендиректором.

Напомним, в результате паводка в Иркутской области погибли 20 человек. Региональное управление МЧС сообщило, что в в ближайшие сутки прогнозируется новый подъём уровня воды до критических отметок на реках Иркут, Китой, Ока и Белая.