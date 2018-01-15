СМИ анонсировали завершение следствия по делу Серебренникова

Следствие по уголовному делу режиссёра Кирилла Серебренникова и «Седьмой студии» завершено в прошлую пятницу, со ссылкой на два близких к следствию источника пишет The Bell.

По словам одного из собеседников издания, «закончилось оно совершенно неожиданно». В ближайшее время материалы дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, Серебренников обвиняется в хищении 68 млн рублей бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии» на культурный проект «Платформа». С 23 августа 2017 года худрук «Гоголь-центра» находится под домашним арестом. Обвинения по делу также предъявлены директору «Седьмой студии» Юрию Итину, генпродюссеру «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому и бывшему главбуху Нине Масляевой, которая признала свою вину и заключила сделку со следствием.