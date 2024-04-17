Сменился прокурор Пригородного района Свердловской области

В прокуратуре Пригородного района Свердловской области сменился руководитель. На место Владимира Березина пришёл Иван Дегтярёв, ранее занимавший должность прокурора Красноуфимска.

С чем связана кадровая перестановка, в ведомстве не пояснили. По информации АН «Между строк», 46-летний Владимир Березин, занимавший пост с 2020 года, покинул должность по собственному желанию и перешёл на гражданскую работу.

Иван Дегтярёв более 8 лет был прокурором Красноуфимского района Свердловской области, до этого работал в прокуратуре Кировского района Екатеринбурга.

Напомним, в 2023 году в районных прокуратурах Нижнего Тагила произошли значительные кадровые перестановки. Так, на место Андрея Чанышева, занимавшего пост Тагилстроевского районного прокурора с 2015 года, пришёл старший советник юстиции Константин Низовцев, ранее возглавлявший прокуратуру Каменского городского округа. Отметим, сейчас Андрей Чанышев, ушедший из прокуратуры в отставку, работает начальником отдела мобилизационной и секретной работы Минтранса Свердловской области. В Дзержинском районе вместо Сергея Гармаша, находившегося на этом посту последние 8 лет, был назначен Артём Пирогов, ранее занимавший должность заместителя прокурора Тагилстроевского района. После выхода на пенсию Сергей Гармаш продолжил свою карьеру в качестве адвоката и на момент публикации является членом Адвокатской палаты Свердловской области.