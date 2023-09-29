В Нижнем Тагиле назначен новый прокурор Дзержинского района

В Нижнем Тагиле сменился прокурор Дзержинского района. На место 51-летнего Сергея Гармаша, находившегося на этом посту последние 8 лет, назначен 39-летний Артём Пирогов, ранее занимавший должность заместителя прокурора Тагилстроевского района.

Артём Пирогов работает в прокуратуре Свердловской области с 2008 года и успел поработать во всех районах Нижнего Тагила. Как пояснил правоохранитель ИА «Все новости», к фактическому исполнению обязанностей районного прокурора он приступит только в ноябре, после прохождения курсов повышения квалификации.

«Задача на новой должности, как и у всех, — не допустить нарушения прав граждан, сделать так, чтобы было как можно меньше чрезвычайных ситуаций, в том числе в сфере ЖКХ. Постоянно мониторю издания и соцсети, вижу, что в Дзержинском районе происходит. Определил для себя некоторые проблемы, которые подлежат решению», — рассказал Артём Пирогов.

Что касается экс-прокурора Сергея Гармаша, он подал в отставку по собственному желанию. По информации издания, он решил продолжить свою карьеру в адвокатуре.