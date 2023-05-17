В Нижнем Тагиле сменился прокурор 

В Тагилстроевском районе Нижнего Тагила сменился прокурор. Место Андрея Чанышева, который находился на этой должности с 2015 года, занял старший советник юстиции Константин Низовцев, ранее занимавший пост прокурора Каменского городского округа.

Константин Низовцев окончил Уральский государственный юридический университет, Институт прокуратуры. Свою профессиональную карьеру Константин Сергеевич начал в 2005 году с областной прокуратуры по надзору за исправительными колониями, в том числе ИК-47 и ИК-59. В 2006-м уехал работать следователем в Новую Лялю, где пробыл и в должности заместителя прокурора до 2014 года. Позже был прокурором Гаринского района Свердловской области. С августа 2019 года занимал должность прокурора Каменского городского округа.

Как рассказал АН «Между строк» Андрей Чанышев, он ушёл на заслуженный отдых.