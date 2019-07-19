Следствие предъявило Шестуну обвинение в окончательной редакции

Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну, сообщила РИА Новости его супруга Юрия Шестун.

«Предъявленная окончательная редакция обвинения аналогична той, что предъявлялась следователями ранее. Речь идёт о двух эпизодах», — сказала она.

Шестун добавила, что первый касается выделения участков под строительство торгового центра в деревне Борисово, а второй — о получении взятки в размере 10 млн рублей за покровительство.

По её словам, последний вырос из показаний бывшего директора департамента по обеспечению деятельности учреждений здравоохранения, физической культуры, спорта, туризма и молодёжной политики района Татьяны Гришиной.

Напомним, Шестуна задержали в июне 2018 года по обвинению в мошенничестве, отмывании денег и незаконной предпринимательской деятельности. Впоследствии ему предъявили новое обвинение о получении взяток на 9,9 млн рублей.

Экс-глава Серпуховского района жаловался на избиения и нарушение его прав. В июле прошлого года он объявлял голодовку, а в августе его госпитализировали, после чего он прекратил её из-за ухудшения самочувствия. Впоследствии он возобновлял и вновь прекращал голодовку, а также совершил попытку самоубийства в СИЗО.