Экс-глава Серпуховского района Шестун порезал себе руки на заседании суда

Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун порезал себе вены на левой руке во время заседания в Гарнизонном военном суде, сообщила «Дождю» его жена Юлия Шестун. Информацию подтвердила «Новой газете» председатель общественного комитета «Свободу Шестуну» Влада Русина. По её словам, заседание экстренно прервали, и Шестуна, участвующего в заседании по видеосвязи из СИЗО, госпитализировали.

«Более года я подвергаюсь пыткам и избиениям, находясь за решёткой без единого доказательства вины. <...> Поэтому у меня остаётся только один козырь, один патрон — моя жизнь. Именно поэтому я делаю голодовку и всё остальное», — заявил Шестун.

Напомним, главу Серпуховского района арестовали в июне 2018 года по обвинению в превышении полномочий при передаче четырёх участков земли. Из-за ареста он не смог участвовать в перевыборах главы Серпуховского района. Сам он утверждает, что его преследуют за то, что он согласовывал в районе акции протестов против местной свалки. За время содержания под стражей он дважды объявлял голодовку.

В апреле Красногорский городской суд постановил изъять в доход государства имущество на 10,4 миллиарда рублей, которое якобы принадлежало бывшему главе Серпуховского района Александру Шестуну. Решение суда принято по иску Генпрокуратуры, который она подала в середине января. В иске говорилось, что бывший чиновник владел 22 автомобилями и 676 объектами недвижимости в Серпуховском районе. К моменту подачи иска Генпрокуратурой суд уже арестовал всё имущество семьи Шестуна, позже Генпрокуратура заявила, что нашла у Шестуна имущество ещё на 425 миллионов рублей. Александр Шестун, который участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО, заявил, что информация прокуратуры не соответствует действительности, и предупредил, что в случае изъятия этого имущества ущерб получит государство и что вся земля района столько не стоит.