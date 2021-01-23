Следственный комитет возбудил уголовное дело о насилии против представителей власти на протестных акциях

Следственный комитет России организовал проверки по фактам применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов на протестной акции в Москве. Об этом сообщается на сайте ведомства. По данным источника агентства ТАСС, всего на акциях в Москве пострадали 42 силовика.

«По предварительным данным, 23 января 2021 года в ходе несанкционированной акции в центре Москвы выявлен ряд фактов применения насилия в отношении сотрудников, осуществлявших охрану общественного порядка», — говорится в сообщении.

В Санкт-Петербурге уже завели уголовное дело на мужчину, который якобы ударил двух полицейских, пишет РИА Новости.

«Неустановленный мужчина днём 23 января 2021 года на Сенатской площади во время проведения несанкционированного митинга в ответ на замечание сотрудника ГИБДД соблюдать правопорядок нанёс ему удар кулаком в лицо, от которого последний упал на асфальт. Мужчина, убегая с места происшествия, также ударил коллегу пострадавшего, который попытался его задержать, и скрылся среди митингующих граждан», — передаёт СК.

Там же, в Санкт-Петербурге, на улице Восстания один из силовиков пнул женщину в живот, отчего та упала на землю. Пострадавшую госпитализировали в больницу, у неё диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и гематому затылка, передаёт телеграм-канал Baza.

Сегодня в России установили рекорд по количеству задержанных во время участия в протестных акциях. По данным «ОВД-Инфо», во время уличных гуляний по всей стране было задержано более 2 тысяч человек, среди них более 50 — журналисты. Такое большое количество задержанных в последний раз фиксировалось в июне 2017 года. Тогда на акции протеста, организованной также Фондом борьбы с коррупцией (сегодня включён в список иноагентов) под руководством Алексея Навального, задержали 1769 человек.