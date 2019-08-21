Следственный комитет и прокуратура проводят проверку по факту гибели рабочего в шахте Североуральска

СК и прокуратура начали доследственную проверку по факту гибели рабочего на шахте «Ново-Кальинская».

О смерти 49-летнего шахтёра стало известно в 20:30 по местному времени. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, заблокированный в результате обрушения породы рабочий обнаружен без признаков жизни.

Напомним, вечером 21 августа произошло обрушение горной породы на шахте в Североуральске. Под завалами, на глубине 1240 метров, остался заблокированным взрывник предприятия. По предварительным данным, обрушение было вызвано горным ударом.

«В ходе проверки следователем СКР выполняется комплекс необходимых мероприятий по установлению всех обстоятельств трагедии. Тело умершего будет направлено на судебную медицинскую экспертизу для выяснения точной причины смерти. Опрашиваются рабочие предприятия, истребуется документация о проводившихся работах, о проведении инструктажа сотрудников шахты», — сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области.

Как рассказали в прокуратуре, сейчас шахта работает в штатном режиме, работы временно приостановлены только на участке обрушения породы. Технологическое производство на шахте не нарушено.

По итогам проверки в ведомстве дадут оценку соблюдению требований безопасности при выполнении горных работ.