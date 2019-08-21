В Свердловской области из-за горного удара обрушилась шахта

В Североуральске Свердловской области произошло обрушение горной породы в шахте «Ново-Кальинская». По предварительным данным, причиной ЧП стал горный удар (локальное подземное землетрясение).

Как пишет РИА Новости, происшествие на шахте произошло 21 августа в 16:40 по местному времени на глубине 1040 метров. В результате обрушения под завалами остался 49-летний Сергей Котов. По данным URA.ru, шахтёр выжил, при нём имеется средство связи, с помощью которого он поддерживает контакт со спасателями. Мужчину откапывают силами работников шахты.

В пресс-службе ОАО «Севуралбокситруда», которому принадлежит разработка, рассказали, что в настоящее время на предприятии создана комиссия для выяснения всех причин и обстоятельств инцидента. Шахта продолжает работу в штатном режиме.