Следователи закрыли дело о халатности чиновников Серова из-за моста в селе Филькино

Серовский следственный отдел СУ СКР по Свердловской области прекратил уголовное дело, которое возбудили в июне 2019 года по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность») из-за ситуации с переправой через реку Какву в селе Филькино, со ссылкой на ведомство пишет Znak.com.

«Уголовное дело было прекращено 27 февраля в связи с отсутствием состава преступления. В ходе следственных действий не удалось установить причинно-следственную связь между действиями чиновников и негативными последствиями для жителей», — сообщили в Серовском следственном отделе.

Напомним, на протяжении нескольких лет жители села неоднократно обращались в администрацию Серовского городского округа с просьбой о строительстве моста через реку Какву, из-за отсутствия которого часть домов были отрезаны от «большой земли». Однако в этих просьбах гражданам постоянно отказывали — взамен власти выделили лодку, которая работала по часу в день утром и вечером, но довольно скоро её украли. В 2019 году жители купили лодку за свой счёт, не дождавшись организации официальной лодочной переправы. Затем они своими силами построили наплавной мост, но его снесло спустя три недели после постройки.

Узнав о происходящем, на свой контроль ситуацию поставил губернатор Евгений Куйвашев. Глава Серова Василий Сизиков пояснил ему, что местные власти готовят работу по реконструкции моста: запланирован ремонт дороги, ведущей к нему, а в третьем квартале года мост обследуют, чтобы решить, можно ли его эксплуатировать. Было принято решение ускорить эти работы, и к осени 2019 года пешеходный мост был готов.

На фоне всей этой истории Серовский следственный отдел в июне 2019 года возбудил дело о халатности в отношении замглавы Серовского округа Вячеслава Семакова. Его действия проверялись, но обвинение так и не было предъявлено.