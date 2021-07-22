Сквер за ДК «Юбилейный» откроют после реконструкции в начале сентября

В Нижнем Тагиле в начале сентября завершатся работы по реконструкции сквера за ДК «Юбилейный». На сегодняшний день смонтировано уличное освещение, уложено более 6 тысяч кв. метров тротуарной плитки, засеяны газоны, установлены детские и спортивные площадки, рассказали АН «Между строк» в пресс-службе мэрии.

До сентября строителям предстоит завершить работы по монтажу малых архитектурных форм и привести в порядок участок рядом с памятником чернобыльцам. По просьбе местных жителей со стороны улицы Красноармейской обустроят площадку для выгула собак, а на центральной клумбе установят топиарную фигуру. Кроме того, подрядчик заасфальтирует тротуары, ведущие из сквера к жилым домам.

Также будет завершено строительство небольшой часовни на месте разрушенной Выйско-Никольской церкви.