Сквер на Руднике, парк на Вые или прогулочная зона на ГГМ. Жителям Нижнего Тагила предлагают выбрать территорию, которую обустроят в 2023 году 

В Нижнем Тагиле определили три общественные территории, которые претендуют на реконструкцию в 2023 году по муниципальной программе «Формирование современной городской среды в городе Нижний Тагил на 2017–2024 годы». Как сообщили в пресс-службе мэрии, горожане смогут отдать голос за один из трёх проектов: ремонт Нижне-Выйского сквера на улице Верхняя Черепанова, создание пешеходной зоны в районе Черноисточинского шоссе, 19, обновление парка в микрорайоне Рудник им. III Интернационала.

С 26 ноября по 10 декабря 2021 года мэрия собирала предложения по благоустройству территорий в разных районах города. Тагильчане предложили 11 вариантов, три из них вышли в финал. Победитель определится в рамках онлайн-голосования на единой федеральной платформе. Оно пройдёт с 1 марта по 1 апреля 2022 года.

Добавим, что в 2022 году в Нижнем Тагиле преобразят одну дворовую и три общественные территории. В порядок будут приведены внутридворовые пространства на улице Ермака у домов № 40, 40а, 42 и 44. Обновится и Ленинградский проспект на участке от проспекта Дзержинского до улицы Зари. В этом году строители осуществят первый этап большого проекта и приведут в порядок отмеченный отрезок улицы.

«Плановая стоимость работ по указанным территориям составляет 223 миллиона рублей, большая часть которых — 205 миллионов — будет выделена из областного бюджета. Муниципальные контракты по данным объектам заключены в конце прошлого года, а реализовать все работы подрядчики должны будут до 30 сентября 2022 года», — рассказал заместитель начальника управления городским хозяйством Михаил Сёмин.