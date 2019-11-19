Происшествия

СКР возбудил уголовное дело против жительницы Татарстана, посадившей за руль 6-летнего сына

19.11.2019 23:03
СКР возбудил уголовное дело против жительницы Татарстана, посадившей за руль 6-летнего сына

В Набережных Челнах СКР возбудил уголовное дело в отношении многодетной матери Агины Алтынбаевой, которая выложила в сеть видео, на котором она сажает за руль автомобиля 6-летнего сына и позволяет мальчику разогнаться до 130 км/час.

Как пишет Znak.com, женщину подозревают в совершении преступлений по двум статьям УК РФ — «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Сейчас челнинке грозит до трёх лет лишения свободы.

«В ближайшее время женщину планируется допросить в качестве подозреваемой», — рассказали в СК.

Фото: 
«Вечерняя Казань»
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