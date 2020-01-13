СКР возбудил уголовное дело по факту задержания полицейскими журналиста Ивана Голунова

Следственный комитет России возбудил уголовное дело за превышение должностных полномочий по факту задержания полицейскими журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом Голунов написал в своём телеграм-канале, к сообщению он прикрепил фото письма из СКР, в котором сказано, что дело было возбуждено ещё 18 декабря.

На пресс-конференции президента Владимира Путина, прошедшей 19 декабря, прозвучал вопрос о деле Голунова. Глава государства тогда заявил, что в отношении пятерых московских полицейских, задерживавших журналиста, возбуждены уголовные дела.

«Письмо датировано 18 декабря, канцелярия Следственного комитета зарегистрировала его 25 декабря, а отправила на почту 26 декабря», — написал Голунов.

Напомним, в июне журналист Иван Голунов был задержан по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Голунов связал своё задержание с подготовкой материала о столичном ритуальном рынке. Через несколько дней министр внутренних дел Владимир Колокольцев лично объявил о прекращении дела.