Скончался анестезиолог-реаниматолог ГБ № 1 Нижнего Тагила Михаил Телицин

Накануне, 2 мая, в Нижнем Тагиле после продолжительной болезни на 61-м году жизни скончался врач анестезиолог-реаниматолог Михаил Телицин, 29 лет проработавший в городской больнице № 1 на Вагонке. Коллектив медучреждения вспоминает Михаила Петровича как профессионального специалиста, светлого и доброго человека, который беззаветно служил людям, спасая их жизни, всегда приходил на помощь в трудные минуты, был чутким и отзывчивым коллегой.

В 1986 году он окончил Свердловский государственный медицинский институт по специальности «Врач-педиатр». Начинал свою трудовую деятельность в должности участкового врача-педиатра. В июне 1993 года был принят на работу врачом-анестезиологом-реаниматологом в городскую больницу № 1.

«Михаил Петрович много раз подтверждал высшую квалификационную категорию врача анестезиолога-реаниматолога, за свою многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность был отмечен благодарностями администрации и главного врача больницы. Медицинское сообщество потеряло наставника, коллегу и соратника. Выражаем свои глубокие соболезнования родным и близким в связи с тяжёлой утратой. Добрая память о Михаиле Петровиче навсегда останется в наших сердцах», — отмечают в ГБ № 1.

Прощание со специалистом состоится 4 мая в 14:30 у дома на улице Зари, 26. В 15:00 будет проходить отпевание и прощание в Храме Воскресения Христова на улице Лесной, 20.