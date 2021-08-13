Скончалась ещё одна жертва взрыва автобуса в Воронеже

Число жертв взрыва в Воронеже выросло до двух — в больнице скончалась ещё одна пострадавшая, заявил ТАСС губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Печальная весть. В БСМП № 1 скончалась ещё одна пострадавшая, 1966 года рождения. Мои соболезнования родным и близким. Как и обещал, позднее подробно расскажу, какой будет материальная помощь тем, кто попал в эту беду», — написал Гусев в своём телеграм-канале.

Автобус с пассажирами взорвался в Воронеже накануне вечером. 19 человек пострадали, одной женщине взрывной волной оторвало ноги, позже она скончалась в больнице. Представители компании «АТП-1», которой принадлежал автобус, сообщили, что транспорт был исправен.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, на месте работают криминалисты Главного следственного управления. В качестве предварительной причины взрыва рассматривается неисправность газового оборудования в автобусе, которое установили кустарным способом.

«По предварительным данным, в автобусе оказался неисправен один из баллонов, установленных на крыше. Произошла утечка и прогремел взрыв. Газовые баллоны были установлены на крыше. Взрывом её разорвало. Выбиты стекла, сорвана обшивка», — заявил источник в службах транспортного надзора региона.

По другой версии, газового оборудования в автобусе не было. Эксперты не нашли в автобусе следов взрывчатки, среди прочих будут проведены взрыво-техническая и биологическая экспертизы.