Скончалась экс-начальник отдела развития потребительского рынка и услуг мэрии Нижнего Тагила подполковник полиции в отставке Светлана Соломатина

Вчера, 10 октября, на 52-м году жизни скончалась Светлана Соломатина, возглавлявшая с 2014 по 2018 год отдел развития потребительского рынка и услуг при управлении промышленной политики и развития предпринимательства мэрии Нижнего Тагила. Из администрации она уволилась по состоянию здоровья. До работы в мэрии Светлана Соломатина более 23 лет отдала службе в органах внутренних дел. Информацию о смерти своего бывшего коллеги подтвердили в МУ МВД «Нижнетагильское», выразив соболезнования родным и близким погибшей. До перехода на гражданскую должность подполковник полиции курировала отдел по исполнению административного законодательства МУ МВД «Нижнетагильское».

«Светлана Кенсариновна Соломатина — специалист своего дела, настоящий офицер, человек с огромным сердцем и светлой душой. Светлана Кенсариновна отдала правоохранительным органам 23 года, пройдя путь от дежурного по режиму приёмника-распределителя для несовершеннолетних УВД города до начальника центра по исполнению административного законодательства Межмуниципального управления МВД. Эту службу она возглавляла с 2006 года. На всех этапах служебной деятельности проявляла высокий профессионализм и лучшие человеческие качества», — рассказали АН «Между строк» в МУ МВД «Нижнетагильское».

За время прохождения службы в МВД Светлана Соломатина была награждена медалью «За отличие в службе» 1-й, 2-й, 3-й степеней.

«Вместе с супругом Александром Васильевичем, который прослужил в ОВД 33 года, Светлана Кенсариновна воспитала дочь Полину. Полина Александровна по примеру родителей выбрала путь служения Отечеству. Вот уже 9 лет она добросовестно несёт службу в МУ МВД России "Нижнетагильское" в качестве юрисконсульта, имеет звание капитана внутренней службы. Супруг Полины, старший лейтенант полиции Горбунов Илья Алексеевич, также служит в органах внутренних дел в должности старшего инспектора дорожно-патрульной службы», — отметили в полиции.

Прощание состоится в пятницу, 12 октября, в большом ритуальном зале «Реквиема» (ул. Челюскинцев) в 12:30.