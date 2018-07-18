В мэрии Нижнего Тагила сменился начальник отдела по развитию потребительского рынка

Место Светланы Соломатиной, которая курировала тагильское предпринимательство с 2014 года, заняла Марина Карелина. Новый начальник отдела, как и её предшественница, является подполковником полиции в отставке.

На официальном сайте города нет информации о проведении конкурса на должность начальника отдела по развитию потребительского рынка и услуг. Также на портале до сих пор не обновлены контактные данные, хотя Марина Карелина вступила в должность ещё 1 июня.

«Сначала мне предложили на время больничного Светланы Кенсариновны поработать по договору. Я подготовила пакет документов, который рассматривали около месяца. Когда меня приняли на временную должность, Светлана Кенсариновна написала заявление по собственному желанию», - рассказала АН «Между строк» Марина Карелина.

Марина Карелина - подполковник полиции в отставке, 20 лет проработала в полиции. Она знакома с прежним руководителем отдела Светланой Соломатиной по работе в правоохранительных органах. У Карелиной высшею юридическое образование. Также на своей странице в соцсети «ВКонтакте» она отметила, что у неё есть медицинское и музыкальное образование.

Новоиспечённая чиновница менять работу своего отдела пока не планирует.

«Хочу отдать должное Светлане Кенсариновне, она хороший руководитель, у неё хороший, сильный коллектив. Что-то кардинально менять я не собираюсь, потому что механизм работы даёт свои результаты. Всё, что было запланировано на этот год, мы сделаем и приумножим. Работа для меня знакомая, со времён работы в полиции потребительский рынок я знаю не понаслышке. Эта должность требует большой отдачи, потому что потребительский рынок - это сложное направление», - заявила новый начальник по развитию потребительского рынка и услуг.

Подполковник полиции в отставке Светлана Соломатина возглавила отдел развития потребительского рынка и услуг, входящий в муниципальное управление промышленной политики и развития предпринимательства, в ноябре 2014 года. В органах внутренних дел она проработала более 23 лет, курировала отдел по исполнению административного законодательства. Этот отдел штрафовал бизнесменов за нарушение федерального и местного законодательства.