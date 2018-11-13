«Сказки русских писателей» станут основной темой инсталляций и аттракционов при реконструкции парка им. А. П. Бондина 

Сегодня, 13 ноября, замглавы администрации города по соцполитике Валерий Суров провёл совещание по обновлению городского парка культуры и отдыха имени Алексея Бондина. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, в настоящее время несколько компаний уже заинтересовались разработкой и реализацией проекта. В мэрии отмечают, что вместе с парком будут благоустроены и прилегающие территории. Планируется, что финансирование между собой поделят инвесторы и город, в рамках реализации областной государственной программы по формированию современной городской среды. В качестве основной темы для инсталляций и аттракционов выбраны «Сказки русских писателей».

«Главой города была поставлена задача разобраться в том, каким мы хотим в будущем видеть центральный парк культуры и отдыха Нижнего Тагила, — подчеркнул Валерий Суров. — Есть однозначное понимание, что реконструкцию парка нужно проводить в комплексе с благоустройством Вшивой горки и улицы Уральской. Разработка концепции станет первым шагом, который позволит нам начать двигаться по пути обновления одного из главных мест отдыха тагильчан и гостей города».

Напомним, в 2014 году тагильский предприниматель Анатолий Толстов представил свою концепцию реконструкции парка. По замыслу бизнесмена, вся территория должна была быть поделена на пять секторов: молодёжный, центральный, детско-семейный, свадебный и водный. На месте старых аттракционов планировалось установить 49 новых, рассчитанных на разный вкус, возраст и кошелёк. На тот момент стоимость всего проекта оценивалась в 250 миллионов рублей. Мэрия рассматривала вариант заключения концессионного соглашения, согласно которому предприниматель вкладывает в реконструкцию парка собственные средства и получает объект в управление на 30 лет, но проект «застыл» на стадии согласования.