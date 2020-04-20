«Сказали идти к Путину». В Красноуральске перевозчик работает в минус из-за коронавируса

В Свердловской области транспортные компании терпят убытки из-за коронавируса. В этом году индивидуальный предприниматель Александр Шушарин из Красноуральска выиграл закупку на осуществление регулярных перевозок пассажиров из самого города до посёлка Дачного и обратно (по маршруту № 3). Контракт стоимостью 350 тысяч рублей заключили на три года. Предполагалось, что наполняемость автобуса пассажирами и бюджетные транши позволят бизнесмену окупать расходы на бензин и содержание транспортных средств. Но из-за быстрого распространения коронавирусной инфекции на Урале и введения режима самоизоляции количество желающих проехать на автобусе уменьшилось в разы. Сейчас ИП работает в убыток.

«Основной контингент — это бабушки, которым уже 60–65 лет. Сейчас они все сидят дома. Автобус за день по расписанию совершает восемь поездок туда и обратно. Мы обязаны ездить сейчас, даже если в салоне находятся один-два-три человека. Должны продолжать обслуживать автобусы — один основной и второй, который на замене стоит. При этом оба автобуса взяты в кредит. Ежемесячные платежи за каждый из них составляют 40 тысяч рублей. Мы обращались в банк, но нам там отказали даже в отсрочке. Сказали: “Идите к Путину, он вам даст [денег]”. Поэтому мы сейчас за счёт своих денег перевозим людей», — рассказали АН «Между строк» в транспортной организации.

По информации источника агентства в администрации Красноуральска, сейчас также приостановлены выплаты, которые ежемесячно должны производиться по заключённому контракту.

«Сегодня есть риск того, что муниципалитеты не смогут выполнять свои обязательства по муниципальным контрактам в ближайшее время. Потому что их бюджеты сейчас недополучают денег из-за отсрочек по налогам. Идёт сокращение деловой, предпринимательской активности в целом», — отметил Сергей Федореев, руководитель представительства Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства в Горнозаводском округе.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».