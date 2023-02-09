«Он сказал мне, чтобы я не вякала, а везла его». В Нижнем Тагиле буйный пассажир напал на женщину — водителя такси (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле полиция разбирается в конфликте, который произошёл между женщиной — водителем такси и буйным пассажиром. Как рассказала АН «Между строк» тагильчанка Кристина, около 21:00 она приняла заказ с Пархоменко, 118 до Юности, 1. Когда такси приехало по адресу, в машину сели мужчина и женщина. По мнению Кристины, они находились в состоянии алкогольного опьянения. Видя, что клиенты навеселе, она попросила оплатить поездку заранее, но после её просьбы мужчина стал оскорблять и унижать водителя.

«Мужчина после моей просьбы сначала отшучивался, а потом кинул 200 рублей на соседнее сиденье. После того как я тронулась, пассажир начал меня оскорблять. Он сказал мне, чтобы я не вякала, а везла его. Потом он назвал меня сидевшей мадам, которой кроме такси больше негде работать. Я попросила его замолчать и не разговаривать со мной в таком тоне, но он продолжил орать на всю машину, насмехаться надо мной. Его попутчица пыталась его успокоить, но он её не слушал», — рассказывает Кристина.

После оскорблений она решила закончить поездку, чтобы избежать более серьёзного конфликта, остановилась у кафе «Сипан» и попросила пассажиров покинуть салон автомобиля. Пока Кристина доставала деньги из кармана, чтобы их вернуть, мужчина вышел из салона автомобиля, громко хлопнув дверью. Она поспешила отъехать, но дебошир кинул бутылку в заднее стекло машины.

«Когда начала отъезжать, он кинул в заднее стекло автомобиля бутылку. Я хотела выйти, чтобы посмотреть, что с машиной. Он увидел, что я открыла дверь, быстро подбежал, зажал дверь ногой, не давая мне её закрыть. После чего он схватил меня за куртку, начал замахиваться и угрожать моей жизни. Не знаю, каким чудом он всё-таки не ударил меня и я с трудом закрыла дверь. Потом заблокировала замки и в истерике начала звонить в полицию», — делится женщина.

Пока таксист пыталась дозвониться до полиции, мужчина начал пинать по машине сзади и оторвал госномер, затем убежал за здание кафе и там спрятал госномер в сугробе. В это время Кристина отъехала, чтобы незаметно посмотреть, на чём поедет обидчик.

«После того как мужчина уехал, я обратилась в кафе “Сипан”, чтобы взять запись с камер видеонаблюдения. Мне повезло, что я остановилась именно в этом месте, ведь теперь у меня есть видеодоказательство. Самое интересное, что этот человек сам работает в такси и позволяет себе такое вытворять», — рассказала тагильчанка.

После случившегося Кристина написала заявление в полицию. В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» сообщили АН «Между строк», что сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. Участковый уполномоченный проводит проверку по данному факту. По результатам проверки будет принято обоснованное решение.

На утро буйный пассажир отправил Кристине сообщение с извинениями в соцсетях. На момент публикации стороны к примирению не пришли.