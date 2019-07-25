СК заявил о продолжении следствия по делу экс-главы СвЖД Алексея Миронова, покончившего с собой

Следствие по делу экс-главы СвЖД Алексея Миронова, покончившего с собой, продолжается, заявил газете «Коммерсантъ-Урал» глава Уральского следственного управления на транспорте СКР Пётр Решетников.

По его словам, супруга железнодорожника уже признана человеком, который представляет интересы погибшего, но пока каких-либо ходатайств от неё в СКР не поступало. Также Решетников отметил, что в рамках дела Миронова расследуются 11 уголовных дел: часть из них соединены в одно производство, другие пока расследуются отдельно. По его словам, обвинения предъявлены четырём людям, включая Миронова.

«По данному делу допрошено более 100 свидетелей, назначено более 40 судебных экспертиз, проведено более 50 выемок и обысков, столько же осмотров предметов и документов», — рассказал глава Уральского следственного управления на транспорте СКР.

Ещё одно обвинительное заключение — в отношении 40-летнего Евгения Акулова — по статье 159 УК РФ («Мошенничество») было направлено в прокуратуру для утверждения. Акулов — один из тех, кого сам Миронов называл заявителем по делу. На возбуждении уголовного дела настаивала защита экс-главы СвЖД, утверждая, что, по версии юристов, он вымогал деньги у свидетеля по делу бизнесмена Григория Калекина.

«Хочется отметить, что задержан был не заявитель, а лишь один из свидетелей по делу. Как только об этом поступила информация, мы сами привлекли сотрудников УФСБ, которые провели операцию по задержанию. В ходе следствия мы дали оценку действиям обвиняемого. Было установлено, что Акулов вводил в заблуждение потерпевшего и никак не мог повлиять на ход следствия. Он пояснил, что лишь хотел получить назад свои деньги, вложенные в работы по ремонту дорог. Он их боялся потерять. Дело в том, что зачастую контракты РЖД выполняются на деньги подрядчика, а лишь затем проведённые работы оплачиваются», — сказал Решетников.

Напомним, экс-главу СвЖд Алексея Миронова задержали 13 декабря 2018 года. Первоначально ему предъявили обвинение в получении взятки (пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ). Позже в отношении Миронова были возбуждены дела по статье 290 УК РФ («Взятка») и по части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями вопреки интересам службы»). Сам Миронов и его защита многократно заявляли о несостоятельности всех обвинений.

Сначала Миронов находился в СИЗО под арестом, но защите в итоге удалось добиться для него сначала домашнего ареста, а потом освобождения под залог в 5 млн рублей. Однако через несколько дней после выхода на свободу, 17 июня, Миронов покончил с собой в своём доме в Подмосковье.