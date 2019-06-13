Обвиняемого в получении взятки экс-начальника СвЖД Алексея Миронова выпустили под залог

Ленинский районный суд отказал Уральскому следственному управлению на транспорте СКР в продлении домашнего ареста Алексею Миронову и заменил меру пресечения залогом в 5 млн рублей, пишет Znak.com. Поручителем, гарантирующим, что экс-глава Свердловской железной дороги выполнит взятые на себя обязательства, стал депутат Госдумы Дмитрий Ионин.

Следователь Уральского СУ на транспорте СК РФ ходатайствовал о продлении меры пресечения Алексею Миронову 10 июня, однако, изучив представленные в суд материалы, судья посчитал ходатайство не подлежащим рассмотрению. Причина заключается в ошибке, допущенной при составлении документа, — домашний арест просили продлить до 12.06.2019, то есть до той даты, до которой и так действовал арест.

Напомним, начальника СвЖД задержали в середине декабря 2018 года по уголовному делу о взятке в размере 650 тысяч рублей. Во время судебного заседания Алексей Миронов назвал происходящее провокацией, направленной на то, чтобы дискредитировать его. Против Миронова возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом лично взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство по службе в крупном размере»). Позже в отношении Миронова возбудили ещё одно дело по ст. 290 УК РФ («Взятка») и по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями вопреки интересам службы»).