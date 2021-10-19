СК завёл дело на экс-замглавврача ЦГБ № 1 за коррупцию при ремонте роддома на Вагонке

Следственный отдел Дзержинского района Нижнего Тагила возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» в отношении экс-заместителя главного врача ЦГБ № 1 Нижнего Тагила, пишет «Октагон.Урал». По данным источника издания в силовых структурах, бывшего медика подозревают в приёмке фактически не выполненного объёма работ по капитальному ремонту здания родильного дома на Вагонке на сумму более 3,5 млн рублей.

Напомним, роддом на Вагонке был закрыт на капитальный ремонт в апреле 2019 года, а ремонтные работы начались в середине июля. Тендер на ремонт родильного дома за 111 млн рублей выиграло ООО «Стройинвест», снизив стартовую цену на 20 млн рублей. Выделенные Минздравом средства не покрыли все расходы, руководство больницы занялось поиском дополнительного финансирования, что затормозило ввод медучреждения в эксплуатацию.

Как уточняет «Октагон.Урал», следователи установили, что замглавврача давал указания о подписании актов, в том числе в интересах подрядной организации, без проведения сверки данных и фактически выполненных работ, а также о невыполнении части работ, предусмотренных проектной документацией по контракту.

В настоящее время медицинское учреждение проводит претензионную работу с подрядчиком, устраняются выявленные недостатки. На сегодняшний день родильный дом в эксплуатацию не введён. Подозреваемый в злоупотреблении полномочиями сотрудник больницы был уволен около полугода назад.