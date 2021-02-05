Открытие роддома на Вагонке отложили на год из-за нехватки финансирования 

Родильный дом ЦГБ № 1 в Нижнем Тагиле не откроется после капитального ремонта в 2021 году. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе учреждения, выделенные Минздравом средства не покрыли все расходы. Сейчас решается вопрос о дополнительном финансировании.

Роддом на Вагонке был закрыт на капитальный ремонт в апреле 2019 года, а ремонтные работы начались в середине июля. На сегодняшний день заменены кровля, окна, утеплён фасад, выполнены внешняя и внутренняя отделка здания, отделка стен и потолков внутри здания. Также произведена заменена всех инженерных сетей: канализации, водопровода, освещения, отопления, вентиляции. Во всём здании установлена охрано-пожарная сигнализация, в коридорах устроены специальные поручни для людей с ОВЗ, а при входе появился пандус. В настоящее время производится замена лифтов.

«Сейчас для ввода здания в эксплуатацию необходимо выполнить капитальный ремонт второго этажа, лестничных пролётов, подключение к наружным сетям коммуникаций и благоустройство территории. Ввиду того, что выделенный объём денежных средств не покрыл все необходимее затраты, сейчас планируется провести аукцион по капитальному ремонту лестничных пролётов и второго этажа. В настоящее время заканчиваются проектно-сметные работы на второй этаж, и после направления документов на госэкспертизу и получения положительного ответа будут запрашиваться средства в Министерстве здравоохранения Свердловской области», — рассказали в ЦГБ № 1.

Изначально на капремонт роддома было выделено 130 млн рублей. На допработы по второму этажу потребуется ещё 10 млн. По предварительным данным, медучреждение начнёт принимать рожениц не раньше начала 2022 года. При этом в Нижнем Тагиле, по данным пресс-службы Демидовской городской больницы, на сегодняшний день нет нехватки мест для будущих мам.

Также в ЦГБ № 1 отмечают, что на время ремонтных работ одна часть сотрудников роддома была трудоустроена в Перинатальный центр, другая часть трудится в стационаре горбольницы № 1.