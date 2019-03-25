Минздрав ищет подрядчика для ремонта роддома в Дзержинском районе Нижнего Тагила за 130 млн рублей

Департамент госзакупок Свердловской области объявил конкурс по поиску компании, которая капитально отремонтирует здание роддома ЦГБ № 1 в Дзержинском районе Нижнего Тагила за 130,5 млн рублей. Подрядчика планируется определить в середине апреля. Ему предстоит заняться демонтажом строительных конструкций, внутреннего водопровода и канализации, привести в порядок кровлю, заменить двери, установить пластиковые окна, телефонное оборудование и пр. Запланирована также прокладка новых трубопроводов отопления, водоснабжения и канализации.

Напомним, с 1 апреля этого года роддом ЦГБ № 1 в Дзержинском районе (пр. Вагоностроителей, 49) закроется на ремонт на полтора года. В Министерстве здравоохранения Свердловской области АН «Между строк» ранее сообщали, что перед закрытием роддома на Вагонке в перинатальном центре Демидовской больницы пройдут плановые санитарно-профилактические мероприятия.

«На этот период будет изменена маршрутизация беременных, рожениц и родильниц Нижнего Тагила и Горнозаводского управленческого округа. Медицинская помощь им будет оказываться в ЦГБ № 1, Областной детской клинической больнице и в НИИ Охраны материнства и младенчества в Екатеринбурге», — отмечали в ведомстве.

Источники агентства в Минздраве сообщали также, что в связи с закрытием роддома часть персонала может быть уволена из-за сокращения количества ставок.