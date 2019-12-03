СК завершил расследование крушения самолёта в Шереметьево

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела, возбуждённого после аварийной посадки самолёта Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, со ссылкой на источник пишет «Интерфакс». В гибели 41 человека следователи обвинили командира экипажа Дениса Евдокимова.

Адвокат Павел Герасимов, представляющий интересы шести семей погибших, подтвердил эту информацию ТАСС. По его словам, ущерб от авиакатастрофы оценили в 1,5 миллиарда рублей.

Адвокат Дениса Евдокимова Наталья Митусова сообщила, что считает предъявленные обвинения несправедливыми и необоснованными.

«Это попытка возложить на него всю ответственность и одновременно увести все подозрения в отношении конструктивных недостатков воздушного судна и действий наземных служб», — сказала адвокат.

Сам Евдокимов говорил ранее на допросе, что пожар, возникший на борту самолёта, распространился из-за того, что кто-то открыл заднюю дверь, что создало воздушную тягу при эвакуации пассажиров через переднюю дверь. Как отмечает «Коммерсантъ», расследование дела завершили в рекордно короткие сроки, хотя обычно на это уходят годы.

Межгосударственный авиационный комитет пока не публиковал окончательный отчёт о катастрофе в Шереметьево. В предварительном отчёте, представленном в июне, однозначных выводов о причинах аварийной посадки и виновных нет.