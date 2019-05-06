«Аэрофлот» готовится выплатить семьям погибших в авиакатастрофе в Шереметьево по 5 млн рублей

«Аэрофлот» может выплатить семьям погибших в произошедшей накануне катастрофе в Шереметьево по 5 млн рублей, заявил в эфире «России 24» глава Минтранса и председатель совета директоров авиакомпании Евгений Дитрих.

«В ближайшее время на совете директоров "Аэрофлота" будет рассмотрен проект решения об осуществлении таких выплат. Предварительное предложение по выплате семьям погибших, включая погибшего бортпроводника, — в объёме по 5 млн рублей», — сказал министр.

Дитрих подчеркнул, что выплаты семьям погибших и пострадавшим будут организованы из трёх источников — одним из них будет страховая компания «Альфа-страхование», она предоставит список документов, который передадут на горячую линию, а также разместят на сайте компании.

«Всю необходимую помощь по предоставлению документов пострадавшим, которые находятся в лечебных учреждениях, Минздрав окажет», — добавил Дитрих.

Он отметил, что второй тип выплат предоставят регионы.

«Сегодня получено подтверждение от Московской области. Погибшим жителям будут выплаты в размере 2 млн, пострадавшим — 500 тысяч рублей. Правительство Мурманской области выплатит по 1 млн рублей семьям погибших и по 500 тысяч — пострадавшим. Кроме того, у нас есть жители других регионов России, сегодня вечером Министерство труда и социальной защиты направит губернаторам соответствующих регионов необходимые запросы», — добавил Дитрих.

Напомним, вечером 5 мая самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево, совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. По предварительным данным, при пожаре на борту погиб 41 человек.