СК завершил расследование дела о похищении мужчины в центре Екатеринбурга

Следственный отдел по Ленинскому району СКР завершил расследование уголовного дела о похищении 58-летнего Олега Сербиенко, которого 9 июля неизвестные похитили от стройплощадки корпорации «Атомстройкомплекс» в центре Екатеринбурга, на улице Шейнкмана, 86а, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

Обвинение по части 2 статьи 126 УК РФ («Похищение человека группой лиц по предварительному сговору») предъявлено двум местным жителям — 34-летнему и 26-летнему мужчинам. В ведомстве отметили, что сейчас следователи продолжают следствие в отношении ещё одного мужчины, который может быть причастен к этому делу. Производство по нему идёт отдельно, поскольку он находился в розыске. При этом в пресс-службе управления подчеркнули, что они не смогут подробно раскрыть мотивы похищения, пока не решён вопрос с третьим фигурантом дела. Пока в СК лишь заявляют, что обвиняемые скрутили и вывезли Сербиенко «из иной личной заинтересованности».

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, изначально полицейские из подразделения по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД по региону совместно с их коллегами из УМВД по Екатеринбургу, СКР и Росгвардии нашли автомобиль, в котором увезли Сербиенко.

«ВАЗ-2114, 2012 года выпуска, с номерами 86-го региона (ХМАО), принадлежит местному жителю, который предоставил своё транспортное средство знакомому на непродолжительный срок, сам он к этой криминальной истории отношения не имеет. После совершённого преступления машина была спрятана в коллективном саду "Мечта", между Арамилем и посёлком Большой Исток. Номера с ВАЗа были сняты», — сказал он.

По его словам, первого подозреваемого полицейские задержали на следующий день после похищения в одной из квартир по улице Черепанова в Ленинском районе Екатеринбурга — неподалёку от места совершения преступления.

«Операция по его задержанию проводилась при непосредственном участии бойцов СОБР, впрочем, силовой сценарий не потребовался, так как сожительница подозреваемого, дабы не усложнять дальнейшую участь своему спутнику жизни, добровольно открыла дверь своего жилища», — сказал Горелых.

26-летний напарник к моменту проведения полицейской спецоперации успел уехать в Челябинскую область.

«В ходе оперативной работы сыщики убедили его по телефону, что в его интересах лучше добровольно явиться в подразделение ОБОП, что тот и сделал», — заявил полковник Валерий Горелых.

Известно, что оба обвиняемых являются спортсменами. Первый увлекается боксом, второй — самбо.

Информация о похищении Олега Сербиенко от стройплощадки на улице Шейнкмана, 86а, поступила 9 июля 2020 года в дежурную часть отдела полиции № 5 УМВД по Екатеринбургу рано утром, около 5:20.

Инцидент попал на камеру видеонаблюдения: на записи видно, как двое мужчин насильно усаживают третьего в ВАЗ-2114, после этого машина уезжает. При этом её номера чем-то завешены.

Во второй половине дня Сербиенко неожиданно вернулся к месту своего похищения. Он рассказал журналистам, что участок, который принадлежит ему, давно пытались выкупить представители «Атомстройкомплекса».

«Раньше это был автосервис, его хотят отобрать, требуют, чтобы я его продал за 100 тысяч, но я сказал, что и за 100 млн не продам, это моя собственность. Я подаю в суд, суды принимают в мою сторону решения. Но эта строительная организация с большими связями и большими деньгами, они попирают все права. Я тут охраняю, потому что сторожей, которые были раньше, их убили, сюда никто не хочет идти — я своё имущество охраняю. Я не боюсь ничего. Я им сказал откровенно: "Если хотите, меня убивайте"», — заявил мужчина.

Позже его увезли на допрос сотрудники Ленинского отдела по Екатеринбургу СУ СКР по Свердловской области — к этому времени по факту похищения человека они уже завели уголовное дело. После допроса Сербиенко ещё раз подтвердил журналистам, что его действительно похищали, но неожиданно заявил, что отказался писать на злоумышленников заявление, объяснив решение тем, что «обещал это бандюкам».