СК возбудил уголовное дело против матери, которая задушила и выкинула в мусорку своего новорожденного сына в Нижнем Тагиле

Следственный отдел по Дзержинскому району Нижнего Тагила возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Убийство матерью новорождённого ребёнка» против 23-летней местной жительницы, которая в ночь на 1 июля задушила своего сына и выкинула в мусорный контейнер возле дома № 26а по улице Молодёжной.
«В ходе неотложных следственных действий и оперативных мероприятий установлена мать младенца. Женщина дала признательные показания, с её участием в настоящее время проводятся следственные действия. Семья, в которой произошёл инцидент, на учёте в органах системы профилактики не состояла. По уголовному делу сотрудниками Следственного комитета и полиции продолжают устанавливаться все обстоятельства совершённого преступления, в том числе, мотив убийства», - пояснили в пресс-службе ведомства.
Отметим, что санкции данной статьи предусматривают наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до четырёх лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.
«Местонахождение скрывшейся из Нижнего Тагила подозреваемой, 1996 г.р., установил сотрудник отдела по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений УУР ГУ МВД по Свердловской области подполковник полиции Сергей Шворяк. Он же лично её задержал в Екатеринбурге на улице Мехренцева. Узнав, что сыщикам стало известно, кто является матерью погибшего ребёнка, дабы избежать ответственности, женщина скрылась в областной центр на такси. В семье, в которой произошла эта трагедия, есть ещё два малолетних ребёнка – девочка и мальчик. Их женщина, прежде, чем ретироваться в другой город, оставила бабушке. Подозреваемая проживает в микрорайоне “Вагонка”, где и было найдено тело малыша. Ответ на главный вопрос – почему молодая женщина пошла на такой чудовищный поступок, сейчас выясняют сыщики уголовного розыска и наши коллеги из регионального Следственного комитета», - сообщил начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.