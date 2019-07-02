СК возбудил уголовное дело против матери, которая задушила и выкинула в мусорку своего новорожденного сына в Нижнем Тагиле

Следственный отдел по Дзержинскому району Нижнего Тагила возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Убийство матерью новорождённого ребёнка» против 23-летней местной жительницы, которая в ночь на 1 июля задушила своего сына и выкинула в мусорный контейнер возле дома № 26а по улице Молодёжной.

«В ходе неотложных следственных действий и оперативных мероприятий установлена мать младенца. Женщина дала признательные показания, с её участием в настоящее время проводятся следственные действия. Семья, в которой произошёл инцидент, на учёте в органах системы профилактики не состояла. По уголовному делу сотрудниками Следственного комитета и полиции продолжают устанавливаться все обстоятельства совершённого преступления, в том числе, мотив убийства», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что санкции данной статьи предусматривают наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до четырёх лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.