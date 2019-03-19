СК возбудил уголовное дело по факту смерти молодой мамы в Нижних Сергах

По факту смерти 22-летней жительницы Нижних Серёг во время родов возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»), сообщает пресс-служба следственного управления регионального СК.

В ведомстве отметили, что в рамках дела будут проведены допросы врачей и родственников умершей, проанализирована медицинская документация, проведена судебная медицинская экспертиза, чтобы не только установить точную причину смерти молодой мамы, но и то, насколько полно, качественно и своевременно ей была оказана медицинская помощь.

Напомним, девушка скончалась во время родов в Нижнесергинской центральной городской больнице в конце февраля. По словам родственников погибшей, 25 февраля женщине стимулировали роды, не сообщив о показаниях для этого. На следующий день в 5:50 она родила девочку, а спустя несколько часов родным сказали, что молодая мама находится в реанимации.

По словам отца погибшей, знакомые из больницы им рассказали, что после родов плацента не отделялась от стенок матки, то есть рождения плаценты не происходило. Плаценту пытались удалить, и произошёл выворот матки.