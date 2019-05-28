СК возбудил уголовное дело на пенсионера, напавшего с ножом на редакцию газеты «Родина» (ВИДЕО)

В Ставрополе в отношении 72-летнего пенсионера, который напал с ножом на четырёх сотрудников издания «Родина», отказавшего ему в публикации статьи, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Следователи полагают, что пенсионер решил отомстить редакции за отказ напечатать его статью: в начале мая он принёс в редакцию рукописные тетради с просьбой опубликовать текст, но руководство газеты ему отказало. Тогда автор решился на убийство — 27 мая он пришёл в редакцию «Родины» с ножом. Пенсионер планировал убить главного редактора и корреспондентов, отмечает Следственный комитет. Корреспондентов осмотрели и отпустили на амбулаторное лечение, а главного редактора госпитализировали в стационар.

«Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу. [Сотрудники] осматривают изъятые с места происшествия предметы, назначают по ним судебные экспертизы, допрашивают потерпевших и свидетелей», — сообщает пресс-служба СК.

По данным Baza, нападавший — филолог Константин Сиднев — числился без вести пропавшим, состоит на учёте в психдиспансере и страдает от шизофрении. Напомним, об инциденте в редакции 27 мая сообщил в Instagram губернатор региона Владимир Владимиров. Он заявил, что взял ситуацию на личный контроль.