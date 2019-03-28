СК возбудил против экс-губернатора Хабаровского края Ишаева уголовное дело о хищении денег у «Роснефти»

Следственный комитет России подтвердил задержание бывшего полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Виктора Ишаева, со ссылкой на пресс-службу СК пишет РИА Новости.

«Виктор Ишаев задержан, проводятся обыски. В ближайшее время ему планируется предъявить обвинение и избрать меру пресечения», — говорится в сообщении СК.

Ранее сообщалось, что в четверг проводятся обыски в правительстве Хабаровского края, также близкие к следствию источники уточнили, что следственные мероприятия проходят в кабинете зампреда правительства края по вопросам безопасности Владимира Хлапова, ряде коммерческих организаций в Хабаровске. Кроме того, в Москве был задержан экс-полпред в ДФО, экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев. Обыски проходят в рамках дела, возбуждённого по статье «Мошенничество».

В отношении Ишаева и иных лиц следователями СК по материалам ФСБ России возбуждено уголовное дело о хищении мошенническим путём денежных средств ПАО «НК "Роснефть"». Отмечается, что в 2014–2017 годах Ишаев, занимая должность вице-президента ПАО «НК "Роснефть"», обеспечил заключение с принадлежащей ему коммерческой организацией договоров аренды помещения площадью свыше 280 квадратных метров для нужд представительства «Роснефти» в Хабаровском крае по завышенной стоимости.